Die Top 250: So kommt Oberösterreichs Firmenranking zustande

Routine hilft, aber es ist jedes Jahr eine sorgfältige Detailarbeit, bis das Ranking der 250 umsatzstärksten Unternehmen in Oberösterreich endgültig steht. Firmenname, Umsatz, Personalstand, Branche, Eigentümer und Adressen werden erfasst.

Viele helfen mit, das umfassende Ranking über die oberösterreichische Wirtschaft zu erstellen. Es ist ein abteilungsübergreifendes Gemeinschaftswerk, das ein Ganzjahresprojekt ist. Die Wirtschaftsredaktion liefert mit ihren Firmenkontakten und -besuchen eine Basis.

Die zweite Quelle ist der schriftliche Kontakt des Anzeigen-Innendienstes zu mehr als 400 Betrieben. Viele Firmen mit Stammsitz zwischen Inn und Enns schicken ihren Nettoumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung, die Zahl der Mitarbeiter laut Bilanz und liefern aktualisierte Daten, wenn sich Eigentümer oder Firmensitz ändern. Dieses Jahr haben erfreulicherweise deutlich mehr Unternehmen ihre – überwiegend erfreulichen Umsätze – genannt. Die Mitarbeiterinnen des Linzer Büros der Wirtschaftsauskunftei Creditreform komplettieren dies im Verlauf des Septembers mit ihren Datensätzen.

Dann erfolgt eine letzte Überprüfung, etwa, wenn die vorliegenden Zahlen aufgrund von Konsolidierungen nicht übereinstimmen oder andere Unklarheiten auftreten. Die allermeisten Rechnungswesenabteilungen reagieren kompetent und hilfsbereit auf die Anrufe in den ersten Oktobertagen und klären auf. Herzlichen Dank für die Kooperation!

Auffällig war heuer, dass aufgrund von Umstrukturierungen in einigen Unternehmen (überwiegend mit internationalen Eigentümern) die Jahresabschlüsse für 2021 noch nicht vorlagen. Diese – sowie Kennzahlen aus den ersten Monaten 2022 – sind mit Fußnoten gekennzeichnet.

Wenn sich Ihr Unternehmen anhand der Nettoumsätze (also abzüglich aller Rabatte, Skonti, Prämien) in der Größenordnung ab 75 Millionen Euro bewegt, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Melden Sie sich unter top250@nachrichten.at. Wir nehmen Sie gern in unsere Datenbank auf.