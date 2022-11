In Krisenzeiten gewinnen öffentliche Arbeitgeber offenbar wieder an Attraktivität. Sie stehen für einen sicheren Arbeitsplatz und bieten ein modernes Arbeitsumfeld und interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Der große Nachteil: Einkommen sind in fixe Schemata gepresst. Das hat ein Rundruf der OÖNachrichten bei Magistraten, Arbeitsmarktservice, Landesverwaltung, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen gezeigt.