Der Roboter, der Unkraut nicht nur längs in den Furchen hackt wie herkömmliche Technik, sondern auch quer zwischen den Pflanzen, habe ihm rund 150 Arbeiterstunden erspart. "Ich habe mir heuer also die 150 Stunden eingespart und die Herbizide", sagt Gemüsebauer Ewald Mayr aus Pupping. Dem Roboter müsse nur ein Anbaumuster programmiert werden, also zum Beispiel 25 Zentimeter Pflanzabstand; dann legt er los und entfernt Beikraut mit seinen flexiblen Werkzeugen nicht nur aus den Furchen, sondern auch quer zwischen den Pflanzen. Wegen des vielen Regens sei der Boden heuer nicht immer für den Maschineneinsatz geeignet gewesen, aber er sei mit seinem digitalen Helfer nach einer Saison zufrieden, sagt Mayr. Wer zu früh investiert habe, müsse sich noch mit Kinderkrankheiten abplagen. Sein Gerät wird in Deutschland erzeugt und kostet mehr als 100.000 Euro. Es sei nur bei Kulturen mit Anbaumustern geeignet, etwa bei allen Feldsalaten oder bei Stangensellerie.