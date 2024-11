Der Preis des Geldes und wie er uns bewegt

In einem beispiellosen Tempo hat die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzinssatz in der Eurozone von Juli 2022 bis September 2023 erhöht. Die grassierende Inflation wurde bekämpft. Zuvor hatte Geld rund ein Jahrzehnt quasi nichts gekostet. Nun hat es wieder einen Preis, und der ist mittlerweile wieder im Sinken. Von Juni bis Oktober 2024 gab es in vier EZB-Ratssitzungen drei Leitzinssenkungen – von vier auf 3,25 Prozent beim Einlagesatz.