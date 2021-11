Der Energieverbrauch muss sinken

Der Verbrauch muss sinken. Das Wifo hat errechnet, dass um ein Viertel weniger Energie verbraucht werden muss, will Österreich die Klimaziele erreichen.Einer der beiden Studienautoren, Umweltökonom Stefan Schleicher, drängte in einem Radiointerview auf ein rasches Energieeffizienzgesetz, dieses sei "überfällig". Das bisherige Gesetz galt als nicht sonderlich wirksam, das neue müsse "sehr innovativ" sein, forderte Schleicher.Abgesehen vom Verkehr und der Industrie gebe es auch bei Gebäuden und bei Warmwasser viele Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu reduzieren, so Schleicher. Stichwort thermische Sanierung, Nutzung von Abwasserwärme oder Geothermie. Eines sei aber auch klar, betont der Experte: Technologische Umrüstung müsse gefördert und auch sozial abgefedert werden.Derzeit stehen in Österreich für heuer und nächstes Jahr 650 Millionen Euro für thermische Sanierung und Heizungstausch zur Verfügung. In Kombination mit den niedrigen Kreditzinsen ist das Umfeld für Effizienzmaßnahmen gut.

„Die Novelle des Energieeffizienzgesetzes ist überfällig. Das neue Gesetz muss sehr innovativ werden.“ Stefan Schleicher, Umweltökonom am Wegener Center an der Universität Graz Bild: OÖN