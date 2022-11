Das comeback der Lehrlingsausbildung im öffentlichen bereich

178 Lehrlinge in 25 Lehrberufen werden aktuell im Magistrat Linz ausgebildet. Hinzu kommen noch mehr als 100 Lehrstellen in den städtischen Unternehmen. Aktuell werden beispielsweise Lehrlinge in den Bereichen Veranstaltungstechnik, Tischlerei, Karosseriebautechnik oder Zahnärztliche Fachassistenz gesucht. Lehrlinge können durch externe Praktika andere Betriebe kennenlernen und die Lehre mit Matura absolvieren. Tut man sich beim Lernen etwas schwerer, unterstützt der Magistrat seine Lehrlinge mit Förderkursen oder einer verlängerten Lehrausbildung. "Man muss sich als Arbeitgeber auch neue Lehrlingsausbildungen überlegen", sagt die Linzer Magistratsdirektorin Ulrike Huemer und meint damit neue Berufsfelder, die beispielsweise durch die Digitalisierung hinzukommen. Man plane außerdem ein Traineeprogramm für Techniker, wie es das für Juristen am Magistrat bereits gibt. Das sei wichtig, damit die Absolventen von Fachhochschulen und Universitäten wissen, welche Arbeitsplätze es beim Magistrat überhaupt gebe.

Partnerbetriebe sind gefragt

Auch im Magistrat Steyr spielt die Lehrlingsausbildung "jetzt wieder eine große Rolle", wie Personalleiter Hans Greinöcker sagt. Man habe heuer sieben Lehrlinge in den Bereichen EDV, Finanzen, Büro und in der Gärtnerei aufgenommen. In der Verwaltung und der Gärtnerei kann der Magistrat den Lehrlingen alles bieten, schwieriger ist das jedoch beispielsweise bei Mechanikern und Installateuren. "In den Stadtbetrieben haben wir nur das Rohrnetz, das ist nur ein Bruchteil dessen, was ein Installateur lernen muss", sagt Greinöcker. Deshalb braucht man Partnerbetriebe, um eine vollwertige Lehre bieten zu können und für Lehrlinge attraktiv zu sein.Gute Erfahrungen in Wels20 Lehrlinge in sieben verschiedenen Berufsbildern werden aktuell im Magistrat Wels ausgebildet, weitere laufend gesucht. "Selbst auszubilden ist in Zeiten wie diesen ein Ansatz", sagt Magistratsdirektor Peter Franzmayr. Die Erfahrungen seien sehr gut. Sogar im kleinen Seewalchen wird ein Lehrling als Verwaltungsassistentin ausgebildet.