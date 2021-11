Autos der Zukunft: Elektrisch oder mit Wasserstoff?

Autos und Lastwagen verursachen rund ein Fünftel der CO2-Emissionen. Tendenz weiter steigend. Es muss dringend etwas geschehen. Aber was?Beim Auto dürfte die Entscheidung bereits gefallen sein. Dem Elektroauto mit Akku gehört offenbar die Zukunft. Dafür gibt es gute Gründe. Es setzt die Energie aus einer Kilowattstunde Strom am besten um. Eine Kilowattstunde kommt zu 70 bis 80 Prozent als Antriebsleistung auf die Straße. Bei dem Umweg über Wasserstoff und die Brennstoffzelle wird doppelt bis dreimal so viel Strom gebraucht, um die gleiche Strecke zurückzulegen.Wasserstoff muss mit hohem Energieaufwand hergestellt werden. Umgekehrt hat auch der Wasserstoff seine Vorzüge. Er kann über weite Distanzen gehandelt werden, weil er per Schiff oder Pipeline transportierbar ist. Wasserstoff gilt aber als Energiequelle der Zukunft für Stahl- oder Chemieindustrie. Soll auch die nachhaltig werden, ist unwahrscheinlich, dass Wasserstoff der Autoantrieb der Zukunft ist.Eher wahrscheinlich ist, dass die Brennstoffzelle bei Schwerfahrzeugen Zukunft hat. Das gilt für die Lkw genauso wie etwa bei der Bahn, dort wo es keine Oberleitungen gibt. Oberleitungen auf den Autobahnen wären auch eine Lösung für Lkw. Über einige Teststrecken ist diese Technik aber noch nicht hinausgekommen.Oberleitungen wären aber auch ein Thema für den Lkw-Transitverkehr. Versuchsstrecken dafür gibt es in Deutschland. Denkbar wäre diese Technik auch für die Strecken zwischen den großen Häfen. Derzeit ist das aber eher ein Randthema.