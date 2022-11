Aus- und Weiterbildung als Zuckerl

Seine Kollegin Melanie Öttl, Leiterin der Abteilung für Personalobjektivierung, ergänzt: "Wir haben verschiedene Modelle zur Personalentwicklung und viele Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung." Das reicht vom Trainee-Programm für Maturanten bis zum Führungskräftetraining. Man habe durchaus einige Mitarbeiter, die sich vom Lehrling zur Führungkraft hochgearbeitet hätten, etwa mit einem Jus-Studium. Solche Bestrebungen würden vom Arbeitgeber Land unterstützt, sagen die beiden Personalverantwortlichen für rund 10.000 Landesbedienstete.

„Bei uns gibt es viele Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung.“ Melanie Öttl, Leiterin der Abteilung Personalobjektivierung Land OÖ Bild: TINA GERSTMAIR

Diesen September haben wieder 53 neue Lehrlinge ihre Ausbildung beim Land begonnen. Seit 1997 wurden über 1500 Lehrlinge in den Landesdienst aufgenommen, womit das Land auch einer der größten Lehrlingsausbildner Oberösterreichs ist. Anreize über außergewöhnlich gute Bezahlung stehen den öffentlichen Arbeitgebern nicht zur Verfügung. Doch "wir bieten Entwicklungsmöglichkeiten", sagt Bernadette Spiesberger, die für rund 900 Beschäftigte der FH OÖ an vier Standorten die Personalagenden verantwortet. Die Bildungseinrichtung bildet auch selbst Lehrlinge aus. Und für "Potenzialträger" in Lehre und Forschung finde man immer wieder gute Lösungen und ermögliche Fachkarrieren, was diese Menschen zum Bleiben ermuntere, obwohl sie vielleicht in der Privatwirtschaft mehr verdienen würden.

Grundsätzlich ist es im öffentlichen Bereich genauso schwierig wie in der Privatwirtschaft, Mitarbeiter zu finden, sagt der Chef des Arbeitsmarktservice OÖ, Gerhard Straßer. Aber mit entsprechender Firmenbindung schaffe man es, die Fluktuation niedrig zu halten und selbst in Zeiten wie diesen Personal zu gewinnen. Dazu gehört die Möglichkeit zur Weiterbildung.

Die OÖ. Gesundheitsholding bietet neben Arbeitsbereichen an zehn Standorten "vielfältige Aufstiegsmöglichkeiten. Für jede Lebensphase unserer Mitarbeiter gibt es Maßnahmen und Angebote, etwa im Bereich der Weiterbildung, Supervisions- und Coachingangebote", so Sprecherin Jutta Oberweger.