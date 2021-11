Alter Mode neues Leben geben

Ein gesetzlich geregeltes Sammelsystem gibt es nicht. Was nicht als Second-Hand-Mode in Europa erneut verkauft werden kann, ruiniert lokale Märkte besonderes in Afrika.Dem will die EU nicht länger zusehen und einen nachhaltigen Kreislauf etablieren. Da Europas Mühlen langsam mahlen, preschen Grünbewegte vor. So hat sich etwa die Lenzing AG ein ambitioniertes Ziel gesteckt. In Kooperation mit dem schwedischen Forstwirtschaftsunternehmen Södra sollen ab 2025 Textilabfälle im Ausmaß von 25.000 Tonnen pro Jahr zu Zellstoff verarbeitet werden und in neuen Textilien ein neues Leben finden.Einen anderen Weg, einen Beitrag zu leisten, geht etwa das im Berliner Stadtteil Kreuzberg ansässige Start-up "Circular Fashion". Das hat einen Chip entwickelt, der, am Kleider-Etikett befestigt, alle Informationen enthält, die für ein geordnetes, "echtes" Recycling nötig sind. Diese Infos umfassen, welche Materialien in welchem Verhältnis enthalten sind, welche Chemikalien bei der Produktion verwendet wurden und wo produziert wurde. Altkleider-Sortierer bräuchten so ein Kleidungsstück nur noch über einen Scanner zu ziehen, um den weiteren Weg in die richtige Recycling-Schiene zu bestimmen.Der "Gott sei bei uns" des Modehandels, der Versandhändler Zalando, hat bereits eine Test-Kollektion mit diesen Informationen ausgestattet. Nun liegt es daran, diese freilich auch zu nutzen und auszudehnen. Obendrein sollen andere Modeketten anbeißen. Auch in den USA schläft man nicht. Dort offeriert EON diese Chips und arbeitet mit der Modekette H&M zusammen, die als "Wegwerfmodekette" hart an einer Korrektur ihres Rufes in Richtung Nachhaltigkeit arbeitet. Jedenfalls soll ab 2025 laut EU kein Alttextil mehr im Restmüll landen. Derzeit fallen in Österreich pro Jahr geschätzt rund 115.000 Tonnen Alttextilien an. (haas)