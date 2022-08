Tochterfirma von Evergrande gerät in Turbulenzen

Nun soll eine Tochter des Konzerns 1,3 Milliarden Dollar (1,28 Milliarden Euro) zahlen, weil sie einen Kredit nicht bedienen kann.

Die Evergrande Group Nanchang sei ihren Verpflichtungen gegenüber einem ungenannten Gläubiger nicht nachgekommen, hieß es in einer Pflichtmitteilung an die Börse Hongkong. Daher soll sie eine für den Kredit hinterlegte Garantie nun auszahlen. Dabei handelt es sich um eine Beteiligung an der Bank Shengjing.

Evergrande hatte im vergangenen Jahr rund 300 Milliarden Dollar Schulden angehäuft. Um diese zu verringern, verkaufte der Konzern in den vergangenen Monaten Beteiligungen an anderen Firmen und Teile seines eigenen Geschäfts. Der Immobilienkonzern teilte zuletzt mit, er mache "positive Fortschritte", ohne allerdings Einzelheiten zu nennen.