Tischlerei- und Einrichtungsbetrieb muss Konkurs anmelden

Über das Vermögen der Hart Gastrodesign GmbH mit Sitz Kirchberg ob der Donau ist am Donnerstag am Landesgericht Wels ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das hat der Kreditschutzverband 1870 (KSV) in einer Aussendung mitgeteilt. Das Unternehmen ist in den Bereichen Tischlerei und Einrichtungsfachhandel tätig, der Schwerpunkt liegt im Bereich Gastronomie. Hart wurde 2010 gegründet.

Laut KSV sind 17 Mitarbeiter (acht Angestellte und neun Arbeiter) sowie 81 Gläubiger betroffen. Aktiva in Höhe von 220.000 Euro stehen Passiva in Höhe von 680.000 Euro gegenüber.

Die Ursachen der Insolvenz dürften vor allem in der verminderten Investitionsbereitschaft bei erhöhtem Konkurrenzdruck im Gastronomiebereich liegen. Die Covid-19-Krise hat die Situation verschlimmert, weil sich der Absatz der angebotenen Produkte nochmals massiv verschlechtert habe, so der KSV.

Eine Reduktion der Fixkosten ermögliche es nicht, den Betrieb operativ positiv weiterzuführen. Eine Sanierung des Betriebs ist nicht geplant. Laut KSV wird nun die wirtschaftliche Lage des Unternehmens analysiert und anschließend geprüft, ob eine Verwertung des Unternehmens als Ganzes oder im Zuge einer Zerschlagung und Einzelverwertung sinnvoller ist.