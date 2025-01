Tiroler Radfirma mit Promi-Beteiligung schlitterte in Insolvenz

Über das Vermögen der Gesellschaft, die hinter dem Geschäft "Podio Bikes & More" am Grabenweg steht, wurde am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck ein Insolvenzverfahren eröffnet, teilte der Kreditschutzverband KSV 1870 mit. Die Passiva betrugen rund 780.000 Euro.

Hinter der 2021 gegründeten Firma - sie verkauft Fahrräder und bietet Reparaturen an - stehen prominente Namen: So fungierten laut dem Bericht unter anderem der frühere Ski-Olympiasieger und Weltmeister Patrick Ortlieb sowie Ex-Radprofi Thomas Rohregger als Gesellschafter. Geschäftsführer war bisher Markus Mitterrutzner, Anfang der 2000er-Jahre kurzzeitig FPÖ-Bundesgeschäftsführer und später im Umfeld der insolventen Signa-Gruppe tätig. Weitere Gesellschafter sind eine Firma namens RedHead Gmbh aus der Schweiz und die Masterpiece, Communication & Events GmbH.

Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz war von der Gesellschaft selbst eingebracht worden, hieß es. Über die Gründe lagen den Kreditschützern noch keine geprüften Informationen vor. Ob der Betrieb fortgeführt werden kann, werde sich zeigen, hieß es. Die Geschäftsleitung strebt laut KSV 1870 eine Sanierung an.

