Tiroler Eigentümer für Gebauer & Griller in Linz

1946 begann das Wiener Familienunternehmen GG Group (Gebauer & Griller) damit, im Linzer Stadtteil Kleinmünchen Stahl- und Widerstandsdrähte aus Kupfer und Aluminium herzustellen. Seit dieser Woche ist der oberösterreichische Standort in Tiroler Händen. Denn die Konstant-Unternehmensgruppe aus Innsbruck übernimmt das Metallwerk mit rund 180 Mitarbeitern, das ab sofort unter dem Namen "hpw – high performance wires" firmiert. Zum Kaufpreis gab es keine Angaben.

Mit der Übernahme wollen die Tiroler ihr Unternehmensportfolio erweitern. Die Konstant-Gruppe ist im Fahrzeugbau für die Landwirtschaft sowie als Einrichtungsspezialist tätig. Nun soll die Elektromobilität forciert werden.

Auf Letzteres ist der Linzer Standort ebenso spezialisiert wie auf die Wind-, Kabel- und Schweißindustrie. Zu den Kunden zählen etwa Siemens und ABB. 2012 waren in Linz noch 90 Millionen Euro erlöst worden, zuletzt lag der Umsatz bei 72 Millionen Euro. Das Werk in Linz soll um neue Anlagen erweitert werden, heißt es von der Konstant-Gruppe. Mit der Übernahme wachsen die Tiroler auf mehr als 100 Millionen Euro Umsatz und rund 480 Beschäftigte.

GG Group baut um

Bei der GG Group schreitet der Umbau unterdessen weiter voran. Im Oktober hatte das Unternehmen seine Aufzugsparte an einen deutschen Finanzinvestor verkauft. Künftig will sich Gebauer & Griller verstärkt auf die Automobilindustrie konzentrieren. Im Familienunternehmen gibt es 4000 Mitarbeiter an zehn Standorten. (rom)

