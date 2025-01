Tipps von der Verkaufstrainerin: "Der Kunde ist König – das ist Unsinn"

"Die Basis eines gelungenen Verkaufsgesprächs ist Kommunikation. Aber viele überlassen das Gespräch dem Zufall. Dabei hängt ein gelungener Abschluss nicht nur davon ab, was, sondern auch wie ich es sage. Tonalität und Körpersprache sind ganz wichtig", sagt Silvia Agha-Schantl (Bild): Die Kommunikationstrainerin und Verkaufsexpertin ist eine von zahlreichen Vortragenden, die kommende Woche bei der OÖN-Veranstaltung "Austrian Sales Days" in Linz Tipps für Verkaufspsychologie und Verhandlungsstrategien geben werden. Dominierende Themen werden auch Chancen für die Branche und die prägenden Trends sein.

Agha-Schantl, die in Wien ein Unternehmen mit sechs Mitarbeitern betreibt, sieht drei wichtige Punkte, um im Verkauf dauerhaft erfolgreich zu sein. "Erstens braucht es eine Gewinner-Mentalität. Wer erfolgreich verkaufen will, darf nicht zweifeln oder sich fürchten, aufdringlich zu sein, sondern muss sich bewusst sein, dass seine Leistung jeden Cent wert ist." Die Ansicht, dass der Kunde König sei, sei Unsinn, Formulierungen wie "Ich erlaube mir zu schicken" seien nicht mehr zeitgemäß: "Die Kunden wünschen sich einen Ansprechpartner auf Augenhöhe und keine Schleimspur."

Zweitens müssten sich Verkäufer vergegenwärtigen, dass sie keine Produkte und Dienstleistungen verkaufen: "Sie lösen Probleme und verkaufen Träume." Daher sei es wichtig, an die Emotionen des Kunden zu appellieren. Wenn dies gelinge, entkomme man der Vergleichbarkeitsspirale und müsse keine Preisdiskussionen mehr führen.

Drittens rät Agha-Schantl, nicht aus dem Bauch heraus zu kommunizieren, sondern Techniken zu erlernen und sie regelmäßig zu trainieren: "Verkauf ist kein Hexenwerk, jeder kann es lernen."

Die Austrian Sales Days finden am 29. und 30. Jänner in den Promenaden Galerien in Linz statt. Die Teilnehmer erwarten neben Netzwerkmöglichkeiten und praxisnahen Einblicken zahlreiche Vorträge. Eine komplette Liste finden Sie unter salesdays.at, dort sind auch Tickets erhältlich. Für Teams ab drei Personen gibt es Sonderkonditionen.

