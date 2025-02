Tiefkühlspezialist Weinbergmaier streckt Fühler nach Osteuropa aus

Weinbergmaier, Spezialist für Tiefkühlprodukte, hat den Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um 4,2 Prozent auf 75,2 Millionen Euro gesteigert. Das Unternehmen, das zur Linzer Lebensmittelgruppe Vivatis gehört, hat seinen Sitz in Wolfern und beschäftigt 250 Mitarbeiter. Mit den Marken Toni Kaiser und Bauernland ist man derzeit in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien tätig. Um das Wachstum langfristig zu sichern, soll verstärkt Osteuropa in den Fokus genommen werden, wie es am Dienstag in einer Aussendung hieß. Spezialisiert ist Weinbergmaier auf österreichische Spezialitäten, von Kartoffelprodukten über Suppeneinlagen bis hin zu Knödeln und Strudeln. Die Exportquote liegt bei 30 Prozent. Beliefert werden Großküchen, der Einzelhandel und Industriekunden.

Auch die wachsende Nachfrage nach handlichen Kleingrößen soll aufgegriffen werden: "Mit unseren neuen Mini-Varianten schaffen wir Snacks, die perfekt in den flexiblen Lebensstil unserer Kunden passen“, sagt Geschäftsführer Gerald Spitzer. Neu im Sortiment sind etwa Nougat Sticks, Germ- und Fruchtknödel-Minis.

