Thiem zieht in Oberbank-Vorstand ein

Die Oberbank weitet ihren Vorstand von vier auf fünf Mitglieder aus. Der Aufsichtsrat habe Romana Thiem per Anfang Oktober 2024 zum Vorstandsmitglied bestellt, wie heute, Donnerstag, mitgeteilt wurde. Sie wird in dem Gremium für das Privatkundengeschäft sowie das Private Banking zuständig sein und übernimmt damit Agenden von Martin Seiter, der sich künftig gemeinsam mit Oberbank-Chef Franz Gasselsberger auf das Firmenkundengeschäft konzentrieren wird.

Mit dem Einzug von Thiem habe das Gremium wieder drei Vertriebsvorstände, hieß es in der Aussendung weiter. Thiem ist studierte Juristin und seit 2005 in dem Unternehmen tätig. Vor einem Jahr war mit Isabella Lehner die erste Frau in den Oberbank-Vorstand eingezogen.

