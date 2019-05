Thermenholding wechselt nach halbem Jahr den Chef

Überraschung in einem der wichtigsten Landesbetriebe in Oberösterreich: Nach nur einem halben Jahr als Geschäftsführer verlässt Thomas Prenneis die OÖ. Thermenholding mit den EurothermenResorts in Bad Ischl, Bad Hall und Bad Schallerbach. Einvernehmlich, aus privaten Gründen, heißt es. Neuer Chef wird Patrick Hochhauser, der seit 2002 im Unternehmen arbeitet.

Prenneis hatte im Dezember die Nachfolge des langjährigen Geschäftsführers Markus Achleitner angetreten, der zu diesem Zeitpunkt Wirtschaftslandesrat wurde. Dem Vernehmen nach dürfte sich die Zusammenarbeit mit Thomas Prenneis nicht so entwickelt haben, wie es sich der Eigentümer, das Land Oberösterreich, vorgestellt hat. Deshalb wird jetzt mit Hochhauser unternehmensintern nachbesetzt.

Hochhauser ist seit 17 Jahren in der Thermenholding tätig, hatte zuletzt Prokura und war beim Hearing im Herbst vergangenen Jahres in der engsten Auswahl, wurde als gleichwertig mit Prenneis eingestuft, sagte gestern Christiane Frauscher, Chefin der Oberösterreichischen Landesholding. Frauscher wird die Thermenholding interimistisch leiten, bis Hochhauser von der Generalversammlung in seiner neuen Funktion bestätigt wird.

Hochhauser (46) ist in Bad Schallerbach aufgewachsen. Er studierte an der JKU Betriebswirtschaft, ist Vater von zwei Kindern und lebt mit seiner Familie in Buchkirchen.

"Mit Patrick Hochhauser übernimmt ein profunder Kenner des Unternehmens sowie der Thermenbranche die Führung der Eurothermen", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer.

