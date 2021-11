"Thalia-Inseln" im Interspar

Seit der Vorwoche werden an den Standorten in Linz (Industriezeile), in Lienz und in Wien "Buch-Inseln" getestet.

Diese werden bestückt mit Neuheiten und Bestsellern, vom Krimi bis zum Kinderbuch. Thalia und Interspar erhoffen sich eine höhere Kundenfrequenz, eine stärkere Kundenbindung und gesteigerte Bekanntheit. Man erleichtere den Kunden zudem den Zugang zum Leseerlebnis, sagt Thalia-Einkaufsleiterin Claudia Schmidt.