TGW schafft 850 Arbeitsplätze und baut um 200 Millionen Euro aus

„Die vergangenen eineinhalb Jahre waren sehr herausfordernd, aber gleichzeitig auch herausragend“, sagte Harald Schröpf, Vorstandsvorsitzender der TGW Logistik Group. Herausragend deshalb, weil der Auftragseingang erstmals über die Milliarden-Euro-Grenze stieg.

Mit einem Umsatz von 813,1 Millionen Euro erzielte das Unternehmen ein Betriebsergebnis von 50,5 Millionen Euro, ein bisher nicht erreichter Wert. Sieben Millionen Euro davon fließen in die Mitarbeiterbeteiligung. Die könne entweder in zusätzliche Urlaubstagen, in Geld oder in der Inanspruchnahme von Gesundheitsprogrammen konsumiert werden, so Schröpf.

Die Zahl der Mitarbeiter wuchs im abgelaufenen Geschäftsjahr (per Ende Juni) steil auf 3766. 850 sollen in diesem Geschäftsjahr dazu kommen, 600 davon in Oberösterreich. Dass die Suche nicht einfach wird, ist Schröpf bewusst. TGW sei aber ein attraktiver Arbeitgeber, das mache in zuversichtlich.

Es soll aber auch Standortinvestitionen geben. In den kommenden fünf Jahren sollen rund 200 Millionen Euro dafür investiert werden, rund 180 Millionen davon in Oberösterreich. TGW wächst aber auch an den ausländischen Standorten. So übersiedelte vor Kurzem die TGW Robotics nahe Rosenheim in ein neues, mehr als doppelt so großes Firmenareal.