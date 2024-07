"Minus 30 Prozent auf alles": In den Filialen der insolventen Modekette Esprit ist der Abverkauf in vollem Gange. Nach der Insolvenz der Europaniederlassung in Deutschland im Mai ist seit Ende Juni, wie berichtet, auch die Österreich-Tochter zahlungsunfähig. 170 Mitarbeiter sind betroffen, eine Fortführung ist nicht geplant.