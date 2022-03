Teures Gas lässt Papierpreise in die Höhe schnalzen

Der Ukraine-Krieg hat auch auf den Papiermarkt enorme Auswirkungen: Kostete die Tonne Zeitungspapier vor einem Jahr noch rund 400 Euro, sind es jetzt durchschnittlich knapp 1000 Euro, das ist fast das Dreifache zum Vorjahr, Tendenz weiter steigend.

Schuld sind die hohen Gaspreise, denn zur Herstellung von Papier muss der Papierbrei getrocknet werden, häufig mit Wärme, die aus Gas erzeugt wird. Weil die Energiekosten für die Papierfabriken ein wesentlicher Kostenfaktor sind, sehen sich manche sogar gezwungen, die Produktion einzustellen, weil es nicht mehr wirtschaftlich ist. Dazu kommt, dass immer noch zu wenig Altpapier im Markt und somit der Altpapierpreis sehr hoch ist.

In der Steiermark legt die Papierfabrik Norske Skog mit 400 Beschäftigten für einen Monat die Anlage still, bis ein neuer energiesparender Gaskessel im Einsatz ist. "Alle bestehenden Bestellungen und Liefervereinbarungen sind wegen nachträglicher Unmöglichkeit aufgelöst", teilte der Papierkonzern seinen Kunden in einem dürren Schreiben mit.

"Uns fehlen derzeit 150 Tonnen von Norske Skog", sagt der Geschäftsführer des OÖN-Druckzentrums in Pasching, Ronald Sonnleitner. Man habe glücklicherweise einen anderen – lieferfähigen – Lieferanten. Mit den bloßen Lagerbeständen käme man drei Wochen durch. Für längere Zeit Papier einzulagern, gehe derzeit nicht, weil man es schlicht nicht bekomme; "nicht einmal die Zusicherung, es später kaufen zu können".

In Italien hat der Papierproduzent Pro-Gest die Papierherstellung in seinen sechs Fabriken vorübergehend eingestellt. Als Grund wurde das Gaspreis-Rekordhoch angeführt, das es unmöglich mache, die Produktion fortzusetzen. Sobald sich die Lage wieder beruhige, hoffe man, die Produktion wieder aufzunehmen. Mit dem höheren Papierpreis kommen auch Zeitungs- und Buchverlage unter Druck, diesen an ihre Leser weiterzugeben. Die Tageszeitungen "La Repubblica" und "La Stampa" sind seit Februar um 20 Cent teurer geworden und kosten jetzt 1,70 Euro.

Auch die heimische Transportbranche klagt: "Wir sind an einem Punkt angelangt, wo es für viele nicht mehr möglich ist, kostendeckend zu wirtschaften", sagte Wolfgang Böhm von der Wirtschaftskammer Wien. (uru)