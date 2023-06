Teure Lebensmittel: "Lasst uns die Zahlen auf den Tisch legen"

Das Leben ist teurer geworden, auch bei den Lebensmitteln ist dies deutlich spürbar: Gegen den Vorwurf, die Landwirtschaft sei ein Preistreiber, verwehrte sich heute, Mittwoch, Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger bei einem Pressegespräch. Lange Produktionszyklen und die Saisonalität der Produkte seien der Grund, warum die Landwirte auf kurzfristige Marktschwankungen nicht unmittelbar reagieren könnten. „Die erzielten Verkaufspreise und damit das Bauerneinkommen ziehen erst sehr spät nach.“ Die Landwirtschaft sei kein Preistreiber, sondern ein Stabilitätsfaktor, der die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln garantiere.

Langer-Weninger forderte daher eine gesetzliche Grundlage für Preistransparenz ein: „Lasst uns die Preise auf den Tisch legen. Die Konsumenten sollen sich ein Bild davon machen können, wer wie viel an ihrem Lebensmitteleinkauf verdient.“



Preise werden nicht sinken



„Die Wertschöpfungskette Agrargüter und Lebensmittel ist ein Kernelement der Volkswirtschaft und trägt zu Wohlstand und Beschäftigung bei“ sagte Franz Sinabell, Agrarökonom des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo. 80.000 Menschen seien in Oberösterreich in dem Bereich beschäftigt. Der Anteil der Wertschöpfungskette an der Gesamtwirtschaft sei in Oberösterreich mit rund 7,5 Prozent höher als im Österreich-Schnitt (5,5 Prozent). Allerdings würde der Anteil der Landwirtschaft an der Wertschöpfung über die Jahre gesehen stagnieren. Wachstum gebe es etwa bei Handel und Produktion.

Die Preise von Agrargütern und Energie würden sinken, für die nächsten Wochen rechnet Sinabell mit einer sich weiter abschwächenden Inflation, aber nicht mit billigeren Lebensmitteln, „weil die Löhne deutlich gestiegen sind“.

