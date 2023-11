Teure Fernwärme: Branche gibt sich Verhaltenskodex

Der Fachverband Gas Wärme will in der Beziehung zu seinen Kunden mehr Transparenz herstellen: Ein entsprechender Verhaltenskodex soll zu nachvollziehbaren Abrechnungen führen sowie eine "wertvolle Orientierung" bei Zahlungsschwierigkeiten bieten. Der Verhaltenskodex, der unter anderem von Wien Energie unterzeichnet wurde, sieht auch vor, dass Verbraucher zweimal gewarnt werden müssen, mit jeweils zwei Wochen Nachfrist, bevor eine Lieferunterbrechung wegen Zahlungsverzugs zulässig ist. Die hohen Kosten haben zuletzt vor allem in Wien zu Debatten geführt. Auch das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo hatte zuletzt Kritik geübt und effektive Kontrollen und Regulierungen gefordert.

