Teure Energie: Senkung von Abgaben und Lohnsteuer zur Entlastung?

Tankfüllungen um mehr als 100 Euro, Monatsvorschreibungen für Strom und Gas, die wie gefährliche Drohungen daherkommen, und dramatische Folgekosten für Betriebe und deren Produkte: Über die Energiekostensituation spüren wir auch in Österreich die Folgen des Kriegs in der Ukraine. Der Staat profitiert von den Preissteigerungen dagegen, weil er über die Mehrwertsteuer und andere Abgaben mitverdient.

Beim gestrigen Energiegipfel unter Vorsitz von Bundeskanzler Karl Nehammer mit Ökonomen und Vertretern der Energiewirtschaft wurde daher ausgelotet, wie der Staat die Bevölkerung wieder entlasten könnte. Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr zeigte in einer Analyse auf, welche Maßnahmen welche Folgen hätten. In einer "sehr konstruktiven Atmosphäre" wiederholte Felbermayr auch das, was er schon in der Vorwoche im Gespräch mit den OÖNachrichten gesagt hatte. Das sind die Grundlagen, die nun auch in den zuständigen Ministerien geprüft werden und in konkrete Maßnahmen münden sollen.

ZIB 1: "Energiegipfel" soll Inflation dämpfen

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Ökologisch bleiben

In welche Richtung es gehen wird, verkündete Finanzminister Magnus Brunner am Wochenende. Es könnte eine Senkung auf Energieabgaben wie auf Gas und Strom geben. Ein Aufschnüren des Pakets zur ökosozialen Steuerreform, das eine Bepreisung von CO2-Emissionen vorsieht, lehnt Brunner dagegen ab. Wie schon das Wifo verweist er darauf, dass die Bepreisung auch mit einem Ökobonus zusammenhängt, der am Beginn sogar zu einer Entlastung führe. Brunner ist außerdem gegen eine generelle Steuersenkung, also etwa eine allgemeine Reduktion der Mehrwertsteuer auf Treibstoff, wie sie mehrfach gefordert worden ist. "Das würde vor allem die Besserverdiener entlasten", sagt Brunner. Denkbar sei dagegen eine vorübergehende Senkung von Lohn- und Einkommensteuer sowie Sozialversicherungsabgaben. Es gehe auch darum, eine Lohn-Preis-Spirale zu vermeiden.

ZIB 1: Laut Finanzminister Brunner (ÖVP) sollen die Energieabgaben auf Erdgas und Strom sinken.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Nicht nur eine Entlastung war das Thema beim gestrigen Arbeitsgespräch, sondern auch die Bevorratung von Energie und der Weg zu mehr Unabhängigkeit von russischem Gas. Nach wie vor fließt Erdgas von Russland nach Westeuropa. So viel, dass sogar die Speicherstände langsam wieder wachsen. Die Installierung von Terminals für Flüssiggas wird nicht von heute auf morgen möglich sein. Und es wird mit Sicherheit auch teurer sein als das Gas, das derzeit über die Leitungen aus Russland geliefert wird.

Nehammer sagt, dass in den kommenden Tagen auf politischer Ebene entschieden werden soll, "welche Maßnahmen wir setzen können, um die Teuerung abzufedern". (dm)