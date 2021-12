Teure Energie: Politik hält sich zurück

Die Preise für Strom und Gas auf den Großhandelsmärkten steigen ungehemmt weiter. Bundes- und Landespolitik halten sich mit Maßnahmen zurück. Man wolle nicht in das Spiel von Angebot und Nachfrage eingreifen, sagt Oberösterreichs Energielandesrat Markus Achleitner.

Schon vor einer Woche hatte Industriellen-Präsident Georg Knill von existenzgefährdenden Preisen gesprochen. Dabei geht die Rally weiter. Der Preis je Megawattstunde Base, der sich in den vergangenen Monaten von 60 bis 70 auf mehr als 200 Euro erhöht hat, stieg in der Nacht auf gestern auf über 300 Euro. Die Abschaltung französischer Atomkraftwerke aus Sicherheits- oder Wartungsgründen verknappt das Angebot genauso wie die halbleeren Gasspeicher, die sich wegen der Zurückhaltung weiterhin nicht füllen. Dass die heimischen Flüsse momentan nicht besonders viel Wasser führen, erleichtere die Lage auch nicht unbedingt, heißt es bei den Stromproduzenten.

In der Zementindustrie, die neben der Metall-, der Kalk- und der Papierindustrie als besonders energieintensiv gilt, hofft man, glimpflich in den Frühling zu kommen. "Wir verbrauchen derzeit weniger Energie und hoffen, dass sich die Lage bis zum Frühjahr beruhigt", sagt der Chef der Kirchdorfer-Gruppe, Erich Frommwald, der auch Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer ist. Aber die Lage sei derzeit alles andere als lustig. Denn nur wenige Industriebetriebe waren gegen derartige Preisausschläge abgesichert.

Die voestalpine hat es zumindest geschafft, die Energiepreissteigerungen in den Preisen unterzubringen. Wie sich das im kommenden Jahr darstelle, könne man noch nicht sagen, sagte ein Sprecher den OÖNachrichten.

Die Politik hat kaum Spielraum. Für Haushalte mit geringerem Einkommen wird es 150 Euro Teuerungsausgleich geben, die Senkung der Ökostromabgaben soll jedem Haushalt rund 100 Euro ersparen. Für die Industrie sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen. "Die aktuelle Situation ist nicht einfach", sagt Energieministerin Leonore Gewessler und verspricht genaue Preisbeobachtung. Landesrat Achleitner sagt, er wolle und könne nicht ins Marktgefüge eingreifen. "Wir müssen uns irgendwie über das erste Halbjahr hanteln, dann sollte es bei den Preisen wieder eine Beruhigung geben."