Teure Arbeit: Wie schafft Österreich den Spagat?

Deutlich stärker als die aktuelle Inflation sollen die Löhne und Gehälter steigen – so will es die Gewerkschaft vida. Am Montag hat sie zum Start der Herbstlohnrunde ihre Forderungen präsentiert. Die Metallerverhandlungen finden heuer zwar nicht statt, weil sich die Sozialpartner im Vorjahr auf einen Zwei-Jahres-Kollektivvertragsabschluss geeinigt hatten. Aber es geht in den nächsten Wochen um Arbeiter und Arbeiterinnen im Handel, Lkw- und Busfahrer, Eisenbahner und Beschäftigte in der