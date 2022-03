Teuerungsausgleich für Pendler, Unternehmen und öffentlichen Verkehr

Die hohen Treibstoff- und Gaspreise und die allgemeinen Preissteigerungen sollen zum Teil mit den am Sonntag Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) vorgelegten Entlastungsmaßnahmen abgefedert werden.

Das Paket habe einen Entlastungseffekt von mehr als zwei Milliarden Euro, so die Regierung. Gemeinsam mit den davor beschlossenen Maßnahmen in Höhe von 1,7 Milliarden Euro sei die Unterstützung das Zehnfache höher wie in Deutschland. Der größte Brocken im Paket betrifft eine Senkung der Erdgasabgabe und Elektrizitätsabgabe um rund 90 Prozent (900 Millionen Euro). Dies ist – wie die meisten Maßnahmen – vorerst begrenzt bis 30. Juni 2023.

ZIB 1: D ie Regierung hat ein zwei Milliarden-schweres Entlastungspaket für private Haushalte und Unternehmen vorgestellt.

Der zweitgrößte Posten mit 400 Millionen Euro ist laut Regierung eine 50-prozentige Erhöhung des Pendlerpauschale und eine Vervierfachung des Pendlereuros bis ebenfalls 30. Juni 2023. Wer keine Steuern zahlt, bekommt 100 "negativsteuerfähige" Euro als Ausgleich. Das bringe einer Familie mit einem Pendler aus dem Mühlviertel (Pendelstrecke 50 km) eine zusätzliche Entlastung von rund 900 Euro (bis 30.6.2023), rechnet die Regierung ein Entlastungsbeispiel vor.

Weitere Bereiche im Paket: Preissenkungen und Ausbau von Öffis (150 Millionen Euro), Entlastungen für KMU mit hohem Treibstoffverbrauch (120), Unterstützung für Betriebe zum Umstieg auf alternative Antriebsformen (120) sowie 250 Millionen Euro zur Unterstützung von Investitionen in Photovoltaik und Windkraft. Damit Unternehmen durch die hohen Energiepreise nicht ihre Liquidität verlieren, können Vorauszahlung von Einkommens- und Körperschaftssteuer herabgesetzt werden.

ZIB 1: ZIB-Innenpolitikchef Hans Bürger analysiert das Entlastungspaket.

"Nicht an Krise verdienen"

Finanziert werden die beiden Maßnahmenpakete nicht mit Neuverschuldung, sondern durch Mehreinnahmen des Staates (unter anderem bei Mineralöl- und Energie-Steuern, aber auch durch die höhere Inflation über die Mehrwertsteuer). "Der Staat darf nicht an der Krise verdienen", so Brunner, man wolle also die zusätzlichen Einnahmen an die Bevölkerung zurückgeben. Ob das gelingt, werden erst im Nachhinein die tatsächlichen Energiepreise, die Inflation und die Wachstumsdaten zeigen.

Kritik am Entlastungspaket kam von Opposition, Umweltgruppen, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und Landwirtschaft, die ihre Interessen nicht ausreichend berücksichtigt sahen. Beispielsweise sind für ÖGB-Chef Wolfgang Katzian die Maßnahmen "zu zaghaft" und in Bezug auf Öffis "sehr vage". Er forderte, in weitere Verhandlungen eingebunden zu werden.

In Oberösterreich begrüßte die Landespolitik das Paket. Sowohl Landeshauptmann Thomas Stelzer als auch Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner äußerten sich zufrieden, insbesondere, weil die vielen Pendler und energieintensive Betriebe deutlich entlastet würden. In Oberösterreich wird zusätzlich der Heizkostenzuschuss um 15 Prozent auf 175 Euro erhöht.

Wie machen es andere?

Die französische Regierung ist besonders sensibel, was die Effekte von Energiepreis-Erhöhungen angeht (Gelbwesten-Proteste). Sie reagierte prompt mit einem Rabatt von 15 Cent je Liter Treibstoff, der beim Bezahlen gewährt werden muss. Den Anstieg des Strompreises hat sie auf vier Prozent begrenzt. Weitere Maßnahmen: Energieschecks, Inflationsausgleich, Erhöhung des Kilometergelds.

Italien senkte oder strich Steuern auf Gas und Strom und holt sich Geld vom Zusatzgewinn von Energieunternehmen.

Belgien und die Niederlande nützten auch den Steuerhebel – das bringt in Belgien zehn Euro Ersparnis pro 60-Euro-Tankfüllung.

In Polen sollen fünf Millionen einkommensschwache Haushalte Inflationshilfen bekommen, die Mehrwertsteuer auf Gas wurde gestrichen. In Ungarn und Slowenien sind die Spritpreise gedeckelt.