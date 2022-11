Teuerste Einkaufsstraße Europas in Mailand

Die Mietpreise der Geschäfte in der Via Montenapoleone sind heuer gegenüber dem Vorkrisenniveau um sieben Prozent gestiegen. Sie erreichten 14.547 Euro pro Quadratmeter im Jahr. Auf den Champs-Elysees waren es durchschnittlich 11.069 Euro. International führend ist weiter die 5th Avenue in New York (21.076 Euro). Der Wiener Kohlmarkt, die teuerste Einkaufsstraße in Österreich, rangiert mit 4888 Euro auf Platz 11.