Tests für Baustellen auf Brücken: Betonplatten werden durchgeschüttelt

Die große Herausforderung bei Sanierungsmaßnahmen auf Brücken ist, dass der Beton während des Erhärtens "Ruhe" benötigt und die Brücke daher oft für diese Zeit gesperrt werden muss. Daher arbeiten das Austrian Institute of Technology (AIT) und die Smart Minerals GmbH an dem Forschungsprojekt COUNT. Es zielt darauf ab, das Betonieren an Brücken bei laufendem Verkehr zu ermöglichen. Dadurch sollen Sperren oder aufwendige Unterstützungskonstruktionen unter Betonierfugen vermieden werden. Habau und