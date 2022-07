Tesla stoppt Gigafabrik in Brandenburg

Der US-Elektroautobauer Tesla kämpft mit Problemen: In der Vorwoche hatte Tesla-Chef Elon Musk die Fabriken in Grünheide bei Berlin und im texanischen Austin als "gigantische Geldverbrennungsöfen" bezeichnet. Die Autofabriken würden derzeit "Milliarden an Dollar" verlieren.

Jetzt berichtet das Fachmagazin "Teslamag", dass das Werk in Grünheide nach nur drei Monaten Betrieb vorübergehend geschlossen werden soll. Grund für den Schritt ist die zu langsame Produktion: Die Arbeitsabläufe sollen zwei Wochen lang adaptiert werden. Während des Stillstands sollen die Produktionsabläufe so umgestellt werden, dass die Karosserien nur noch 30 Sekunden an jeder Fertigungsstation verbringen. Derzeit sind es bis zu drei Minuten. Der Zweischicht- soll auf einen Dreischichtbetrieb umgestellt werden.

500.000 Autos vom Typ "Model Y" will Tesla jährlich in Deutschland produzieren. Bisher schafft das Werk aber nur 1000 Autos pro Woche.