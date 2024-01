Tesla-Rivale BYD steigert Absatz um fast zwei Drittel

Es seien gut 3 Millionen Fahrzeuge verkauft worden, teilte der weltgrößte Verkäufer von batteriebetriebenen E-Fahrzeugen (BEVs) und Plug-in-Hybriden am Montag mit. Dabei habe es sich um etwa 1,6 Mio. BEVs und 1,4 Mio. Plug-in-Hybride gehandelt.

BYD hatte zuletzt den Bau seines ersten europäischen Autowerks in Ungarn angekündigt. Experten zufolge soll damit insbesondere der Markt in Europa erschlossen werden. Das Unternehmen verfügt derzeit über Anlagen etwa in den USA, Brasilien, Japan und Indien.

