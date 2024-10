Tesla-Pläne zu Robotaxis: "Die Wette geht nicht auf"

Mit der Vorstellung seiner Pläne für ein das selbstfahrende "Cybercab" und einen Bus namens "Robovan" hat Tesla-Chef Elon Musk für Aufsehen gesorgt. Der Elektroautobauer will das Robotaxi ab 2026 produzieren, der Preis soll unter der 30.000-Dollar-Marke liegen.

Der Preis sei das einzig aufsehenerregende an der Präsentation gewesen, sagt der deutsche Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer. Er hält die Ankündigung für wenig glaubhaft. Außerdem seien Unfälle vorprogrammiert: "Der Autopilot hat gezeigt wie schwach Kameras als Sensoren beim autonomen Fahren sind. Leichte Wettereinflüsse etwa können die Kameras blind machen", sagt Dudenhöfer. Tesla nutzt im Gegensatz zu anderen Anbietern nur Kameras und verzichtet auf zusätzliche Technologie.

Musk stellte für das Robotaxi die Entwicklung eines günstigeren Tesla-Modells auf einer neuen Plattform zurück, das dem Vorreiter einen größeren Markt eröffnen sollte. Stattdessen verkündete Musk, die Zukunft von Tesla liege im autonomen Fahren. "Das 30.000-Dollar-Cybercab ist eine Wette die nicht aufgeht", sagt Dudenhöfer.

Denn Investoren würden die Finger davon lassen: Neben der unausgereiften Technologie sei Tesla schlicht zu spät dran. In China würden Robotaxis bereits fahren, auch in den USA sei die Google-Schwesterfirma Waymo Tesla voraus. Deren selbstfahrende gehören etwa in San Francisco bereits zum Stadtbild. Und in den historisch gewachsenen Städten in Europa seien selbstfahrende Autos deutlich schwieriger einzusetzen, sagt Dudenhöfer.

In den vergangenen Monaten schwächte sich das einst rasante Wachstum von Tesla deutlich ab. Entsprechend ist auch der Aktienkurs deutlich von den einstigen Höchstständen entfernt, bei denen Tesla mehr als eine Billion Dollar wert war. Musk ist bekannt dafür, die Fantasie von Investoren immer wieder mit vollmundigen Versprechen und Zukunftsvisionen anzufachen.

Der Aktienkurs ist nicht unerheblich für Musk: Die Tesla-Beteiligung macht einen Großteil seines Vermögens aus, das der Finanzdienst Bloomberg aktuell auf mehr als 250 Milliarden Dollar schätzt.

