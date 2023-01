Tesla konnte Gewinn mehr als verdoppeln

Trotz hoher Inflation und Lieferkettenproblemen konnte der US-Autokonzern Tesla seinen Gewinn im Vorjahr um 128 Prozent auf 12,6 Milliarden Dollar (11,6 Milliarden Euro) steigern. Der Umsatz stieg um 51 Prozent auf 75,8 Milliarden Euro.

"Es war ein fantastisches Jahr, unser bisher bestes", sagte Firmenchef Elon Musk bei der Präsentation der Zahlen am Mittwochabend. Für heuer erwartet er hingegen eine "sehr schwierige Rezession".

Der Konzern rüstet sich trotzdem weiter für rasantes Wachstum: Die Produktionskapazität wurde 2022 in etwa verdoppelt. Musk plant weitere Modelle, so soll der seit Langem mit Spannung erwartete Cybertruck dieses Jahr endlich in die Produktion gehen und Tesla den lukrativen US-Markt für Pick-up-Trucks erschließen.

Für die Fertigungs- und Auslieferungsprobleme im vergangenen Jahr machte das Unternehmen vor allem die Situation in China verantwortlich, wo Covid-Lockdowns das große Werk in Shanghai stark belasteten. An der Börse hatte Tesla zuletzt einen schweren Stand. Der Aktienkurs brach im Vorjahr um 65 Prozent ein. Zuletzt ging es aber wieder leicht bergauf.

Akio Toyoda zieht sich aus dem Management zurück. Bild: APA/AFP/BEHROUZ MEHRI

Führungswechsel bei Toyota

Beim größten Autokonzern der Welt, Toyota, kommt es zu einem Generationswechsel an der Unternehmens-Spitze. Der langjährige Vorstandsvorsitzende, Akio Toyoda (66), zieht sich in den Aufsichtsrat zurück. Neuer Chef des Unternehmens soll Koji Sato werden, der bisher das Geschäft für die Luxusmarke Lexus und die Motorsport-Aktivitäten der Toyota-Gruppe verantwortete.

Der bisherige Konzernchef Toyoda ist der Enkelsohn des Firmengründers Kiichiro Toyoda.

