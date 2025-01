Tesla fuhr an Musks Auslieferungsziel für 2024 vorbei

2024 gingen rund 1,79 Millionen Autos an die Endkunden, teilte das Unternehmen des prominenten Unterstützers und Geldgebers des designierte US-Präsidenten Donald Trump am Donnerstag in Austin im US-Bundesstaat Texas mit. 2023 waren es 1,81 Millionen gewesen.

Der sich zuletzt international in die Politik einzelner Staaten einmischende Musk hatte sich hingegen zum Ziel gesetzt, im Schlussquartal 515.000 Autos auszuliefern. So sollte im Gesamtjahr 2024 ein "leichtes Plus" im Vergleich zu 2023 geschafft werden, als das Unternehmen 1,81 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert hatte. Tatsächlich gingen im vierten Quartal 495.570 Autos nun an die Endkunden. Die Zahl blieb damit auch hinter den Schätzungen der Analysten zurück. Die Aktie fiel vorbörslich um 2,7 Prozent.

