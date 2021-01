Tesla darf nun auch in China Autos verkaufen

Sie würden in diesem Monat an die Kunden ausgeliefert. Tesla hatte Ende November die Genehmigung für den Verkauf in China erhalten.

Hersteller wie Volkswagen, Toyota, Tesla und General Motors haben ihre Produktion von Elektroautos in China ausgebaut. Die Volksrepublik will, dass 2025 rund 20 Prozent der verkauften Autos alternative Antriebe haben. Derzeit sind es fünf Prozent. Der chinesische Automarkt gilt als Zugpferd für die in vielen Weltregionen wegen der Pandemie gebeutelte Autobranche.