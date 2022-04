Tesla-Chef Musk will Twitter für 41 Milliarden Dollar kaufen

Das geht aus Dokumenten für die Aufsichtsbehörden am Donnerstag hervor. Demnach bietet Musk 54,20 Dollar je Twitter-Aktie, was einem Aufschlag von 38 Prozent auf den Schlusskurs vom 1. April bedeutet. Am Tag danach war bekannt geworden, dass Musk mit mehr als neun Prozent bei Twitter eingestiegen war. Er wolle Twitter nach einem Erwerb von der Börse nehmen, kündigte Musk an.

„Mein Angebot ist das beste und finale Angebot“, erklärte Musk am Donnerstag. „Wenn es nicht akzeptiert wird, müsste ich meine Position als Aktionär überdenken.“ Die Twitter-Aktie stieg in einer ersten Reaktion am Donnerstag vorbörslich um mehr als 12 Prozent, schrieb das Handelsblatt online.