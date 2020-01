Tesla-Chef erwartet Millionenprämie

Rosige Zeiten für den US-Elektroautobauer Tesla: Weil die Aktie des Unternehmens seit Wochen nach oben schnellt, reiben sich nicht nur Investoren, sondern auch Firmenchef Elon Musk die Hände. Denn dem Unternehmer winkt eine satte Millionenprämie, sollte der Höhenflug anhalten.

Wenn Tesla an der Börse einen Wert von 100 Milliarden US-Dollar erreicht, erhält Musk als Prämie 346 Millionen Dollar. Das war vor zwei Jahren in einem Bonuspaket vereinbart worden, wie das Portal "Cnet" berichtet. Zu dieser Zeit war Tesla an der Börse 53 Milliarden Dollar wert. Derzeit beläuft sich der Wert, wie berichtet, auf rund 90 Milliarden Dollar – mehr als die beiden größten US-Autobauer General Motors (GM) und Ford zusammen.

Musk könnte sein Konto aber noch weiter auffetten: Sollte der Marktwert von Tesla zehn Jahre lang um je 50 Milliarden US-Dollar zulegen, würde ihm das gesamte Bonuspaket zustehen. Dabei handelt es sich dem Bericht zufolge um zwölf Auszahlungen. Es wäre der höchste Bonus für einen Firmenchef in der US-Börsengeschichte.

Dass die Tesla-Aktie derzeit nur eine Richtung kennt, liegt an mehreren Faktoren: Erstens überraschte der Elektroautobauer mit schwarzen Zahlen im dritten Quartal, zweitens mit 367.500 ausgelieferten E-Autos im vergangenen Jahr und drittens mit neuen Werken in China und Deutschland. Im Jahresvergleich hat die Aktie des Unternehmens um 57 Prozent angezogen, im Fünf-Jahres-Abstand beträgt das Plus fast 200 Prozent.