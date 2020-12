Vergangene Woche war Elon Musk wieder einmal zu Besuch in Deutschland. Anlass war nicht der Bau der Tesla-Gigafabrik in Berlin-Brandenburg, bei dem ihm die Behörden das Leben schwer machen. Diesmal nahm der Unternehmer eine Auszeichnung in Empfang, den Axel-Springer-Award. Im Interview mit Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner bekräftigte Musk seine Wachstumpläne: In zehn Jahren wolle er 20 Millionen Fahrzeuge pro Jahr verkaufen. Das wäre ein Prozent des dann geschätzten Marktvolumens.