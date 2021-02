Telekomfirmen drohen mit Abzug von Investments

Kein gutes Haar ließen die drei in Österreich tätigen Telekom-Betreiber A1, Magenta und Drei am aktuellen Entwurf des Telekomgesetzes im Rahmen des Jahrespressegesprächs der Internetoffensive Österreich. Dieser sei ein "verheerendes Zeichen für den digitalen Investitionsstandort Österreich".

Magenta-Chef Andreas Bierwirth wies darauf hin, dass die Konzerne (América Móvil, Deutsche Telekom, Hutchison), die hinter den Providern stehen, viele andere Länder als Österreich hätten, um zu investieren. Das Gesetz führe zu Rechtsunsicherheiten und enthalte massive Investitionshürden für den 5G-Ausbau: So werden die Leitungsnutzungsrechte und Richtsätze für Sendestandorte im öffentlichen Eigentum entgegen der 5G-Strategie wieder erschwert und verteuert, statt wie geplant erleichtert und vergünstigt. Konkret stört die Telekombranche etwa, dass die Antennenmieten nicht gesenkt würden. Bierwirth: "Diese liegen in Österreich um das Zwei- bis Dreifache über Deutschland."

Überdies sehen sich die Mobilfunker mit einer erweiterten Haftung bei gleichzeitigen Verschlechterungen bei Mitbenutzungs- und Zutrittsrechten im Netzausbau konfrontiert, was sowohl Kosten als auch Rechtsrisiko für die investierenden Betreiber gravierend erhöht. "Wir müssen Schäden und Reparaturen zahlen, wenn jemand unsere Glasfaserleitungen bei Grabearbeiten beschädigt – obwohl wir Miete zahlen", begründet der neue Drei-Chef Rudolf Schrefl die Forderung nach deutlichen Nachbesserungen. "Wir werden uns gut überlegen, wo und ob wir Glasfaser verlegen", sagte A1-Chef Marcus Grausam.

Der Ausbau der Mobilfunknetze mit dem neuen, schnelleren Übertragungsstandard 5G dürfte in Österreich in den nächsten Jahren drei Milliarden Euro kosten. "Wir stemmen gerne den Infrastrukturausbau", sagte Schrefl, "allerdings brauchen wir dafür auch die Unterstützung der öffentlichen Hand." Er geht sogar so weit, die Ausbauziele, die mit der Frequenzversteigerung vorgegeben wurden, als gefährdet zu bezeichnen. "Der Ausbau wird sich verlangsamen", Förderungen müssten gegebenenfalls zurückgezahlt werden, wodurch viele ländliche Gegenden erst später oder gar nicht mit schnellem Internet erschlossen würden. (uru)