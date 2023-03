Telekom-Betreiber Drei mit leichtem Wachstum

Damit sei man schon fast wieder in der Wachstumsstärke unterwegs wie vor dem Pandemiejahr, sagte Drei-Chef Rudolf Schrefl bei einem Pressegespräch am Donnerstag. "Als Drei haben wir im letzten Jahr in einem sehr herausfordernden Umfeld sehr solide gearbeitet", so Schrefl. Das Einzige, was das Ergebnis über die Gebühren belastet habe, seien die "Steigerungen der Kosten, die alle Unternehmen und Haushalte in Österreich spüren", sagte Schrefl. Hier seien vor allem Kosten wie Energiekosten, Personalkosten und Mieten schlagend geworden.

Die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer sei 2022 mit 4,1 Millionen stabil geblieben. Wachsen konnte der Mobilfunkanbieter im Bereich der Geschäftskunden und Diskontangebote, und auch die Roamingerlöse seien "dankenswerterweise aufgrund der erhöhten Mobilität" wieder angestiegen, bilanzierte der Unternehmenschef.

"Es gibt keinen anderen Mobilfunkanbieter, der so viele Daten durch seine Netze schaufelt wie wir", sagte Schrefl. "Und das ist natürlich nur deswegen möglich, weil wir auch jedes Jahr Rekordsummen in den Netzausbau investieren." Im Netz von Drei seien vergangenes Jahr 1,44 Milliarden Gigabyte (GB) mobiles Datenvolumen transportiert worden. Das seien 42 GB (2021: 36,2 GB) pro Simkarte und Monat gewesen.

In den nächsten Jahren werde Drei 1,2 Milliarden Euro in den Ausbau des 5G-Netzes investieren. "Wir sehen ganz klar unsere Mission, unseren Auftrag, aber auch unsere Selbstverständlichkeit darin, dass wir 5G in die Fläche bringen", sagte der Technikchef (CTO) Matthias Baldermann. Bis Ende 2025 plane man, 738 "unterversorgte" Gemeinden an das 5G-Breitbandnetz anzuschließen.

