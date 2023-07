Telekom Austria steigerte im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn

Im Vergleich der zweiten Quartale heuer und im Vorjahr gab es ein Plus von 7,5 Prozent auf 1,21 Mrd. Euro. Unterm Strich verdiente der Konzern im Halbjahr 301 Mio Euro (plus 1,1 Prozent) und im zweiten Quartal mit 167 Mio. Euro um 0,4 Prozent weniger als im Vorjahr, hieß es in einer Mitteilung.

Aufgrund der soliden Umsatzentwicklung im ersten Halbjahr 2023 hebt Österreichs größtes Mobilfunkunternehmen die Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Es wird nunmehr von einem Umsatzwachstum von rund 5 statt bisher 4 Prozent ausgegangen.

