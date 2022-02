Telekom Austria macht Anrufe und SMS in die Ukraine kostenfrei

Das gelte für Kunden im Festnetz und am Handy, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Es entfallen die üblichen Roamingkosten, auch bei der Nutzung mobiler Daten. Auch die Deutsche Telekom macht bis auf Weiteres Anrufe und SMS in die Ukraine kostenfrei. Dies gelte wie bei A1 für Festnetz und Mobilfunk, für Privat- und Geschäftskunden und auch für Kunden der Telekom-Tochter Congstar, sage ein Unternehmenssprecher am Freitag in Bonn. Auch das Roaming in der Ukraine werde kostenfrei.