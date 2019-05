Telefonieren ins EU-Ausland ab morgen günstiger

Nachdem Roaming-Gebühren für Telefonate aus EU-Ländern ins Heimatland bereits 2017 abgeschafft wurden, werden nun auch Telefonate und SMS vom Heimatland ins EU-Ausland deutlich günstiger.

Ab morgen, Mittwoch, sind die Gebühren für Konsumenten aufgrund einer EU-Verordnung gedeckelt – in Österreich für Anrufe mit maximal 22,8 Cent (inklusive Mehrwertsteuer) pro Minute und 7,2 Cent pro SMS. Die Deckelung gilt sowohl für Festnetz-Anrufe als auch für Handygespräche. Voraussichtlich noch heuer soll die Regelung auch für Anrufe nach Liechtenstein, Island und Norwegen gelten.

Die wichtigsten heimischen Telefonie-Anbieter hatten bereits bisher auch Tarife mit inkludierten Auslandsminuten im Angebot. Nun senken A1 Telekom Austria, Magenta (T-Mobile) und Drei ihre Tarife aufgrund der EU-Verordnung, aber alle schöpfen den maximal zulässigen Preis voll aus.

A1 senkt in allen Privattarifen die Kosten für Gespräche von Österreich in EU-Länder, nach Liechtenstein, Norwegen und Island. Bei T-Mobile (jetzt Magenta) gilt die EU-Regelung seit 7. Mai in allen neuen Handytarifen. Bestehende Kunden werden per Mittwoch umgestellt. Zusatzpakete für Auslandstelefonie bleiben unverändert.