Rechtsanwälte: Die spannendsten Fragen in der Krise

Es war eine intensive Zeit": Dieser Satz fällt häufig, wenn man sich mit Vertretern heimischer Anwaltskanzleien über den Beginn der Coronakrise unterhält: Denn die Pandemie hat die Anwälte zum Teil vor ganz neue Probleme gestellt. In den ersten Wochen, als das Land beinahe still stand und viele Betriebe zusperren mussten, sind die Telefone aufgrund der neuen Kurzarbeitsregeln heiß gelaufen, die Thematik hat kleine und mittlere Betriebe ebenso beschäftigt wie Konzerne. Auch wenn die Zahl der neuen Kurzarbeitsanträge zurückgeht, beschäftigen Detailfragen die Juristen: Etwa die Frage, ob in der Kurzarbeitsphase neue Mitarbeiter eingestellt werden dürfen.

Im Mietrecht stellt sich die Frage, ob ein Mieter Mietzins sowie Betriebskosten schuldet, wenn sein Geschäft nicht mehr betreten werden darf: Hier ist mit dem Paragraphen 1104 ABGB eine Norm, der bisher nur wenig Bedeutung zugekommen ist, plötzlich ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Rechtsprechung dazu fehlt, die Höchstgerichte sind am Zug.

Homeoffice ist in vielen Betrieben plötzlich von der Ausnahme zum Regelfall für viele Beschäftigte geworden: Um miteinander zu kommunizieren, nutzen viele Betriebe Kommunikationssysteme wie Microsoft Teams, Skype oder Zoom. Auch hier gibt es arbeits- und datenschutzrechtliche Aspekte, die Dienstgeber beachten müssen, um eine sichere Kommunikation zu gewährleisten.

Insolvenzwelle im Sommer?

Ob die Betriebe, die wochenlang geschlossen halten mussten, dafür auch eine Entschädigung bekommen, werden die Höchstgerichte klären müssen.

Einige Auswirkungen der Krise werden wohl auch erst in einigen Wochen spürbar: Für den Sommer gehen die Juristen von einer Vielzahl von Insolvenzverfahren aus. In einem Punkt sind sich die Anwälte einig: Die Coronakrise und ihre Auswirkungen werden uns noch lange beschäftigen. Die Erfahrungen während des Lockdowns werden die künftigen Verhandlungen, etwa von Kauf- oder Lieferverträgen, beeinflussen.

„Das war auch für uns Neuland“

Die Kurzarbeit war eines der wichtigsten Themen: Viele Fragen, ob einzelne Mitarbeiter aus der Kurzarbeit genommen werden können, sind nicht final geklärt.

Kurzarbeit war das Thema in den ersten Wochen der Pandemie. Die Telefone sind heiß gelaufen“, sagt Johannes Edthaler von der Kanzlei Leitner Law. Das Thema sei auch für die Anwälte Neuland gewesen, am Anfang hätten sich die Informationen laufend geändert: „Kleine Unternehmen und große Betriebe haben sich gemeldet.

Johannes Edthaler (Nemmert) Bild: Matthias Nemmert

Zu klären waren etwa Fragen rund um die Ausgestaltung der Kurzarbeit, das richtige Ausmaß sowie die Anpassungsnotwendigkeit von Arbeitszeitvereinbarungen.“ Einige Themen seien nicht eindeutig geklärt, etwa die Frage, ob einzelne Mitarbeiter aus der Kurzarbeit genommen werden können: „Hier haben die Betriebe nur wenig Flexibilität. Es ist davon auszugehen, dass dies nicht möglich ist“, sagt Edthaler. Auch Neueinstellungen in der Kurzarbeitsphase seien problematisch, weil dies dem Geist der Kurzarbeit widerspreche: „Dies wird wohl nur in einem sehr engen Rahmen zulässig sein, etwa wenn eine neue Abteilung aufgebaut wird oder wenn es für eine bestimmte Tätigkeit bisher keinen geeigneten Mitarbeiter gegeben hat.“ Die Sozialpartner müssen zustimmen.

Ebenfalls oft erfragt: Hat ein Unternehmen Kurzarbeit beantragt, gilt für diese Phase für die gesamte Belegschaft ein Kündigungsschutz – und zwar unabhängig davon, ob der fragliche Mitarbeiter in Kurzarbeit ist oder nicht.

„Hier wurde in Verträge eingegriffen“

Bauprojekte: Wer kommt für die Mehrkosten bei Verzögerungen auf?

Im Zuge der Coronapandemie standen auch die Baustellen zum Teil still, Arbeitskräfte und Material haben gefehlt. Mit Fragen rund um die Folgen der Verzögerungen bei Bauprojekten sowie anfallende Mehrkosten beschäftigt sich Arabella Eichinger: Die gebürtige Gmundnerin arbeitet als Anwältin für die Wirtschaftskanzlei Schönherr. Seit dem Vorjahr leitet seit sie die Niederlassung in Linz. Sie ist auf Immobilentransaktionen spezialisiert.

Arabella Eichinger Bild: Schönherr

„Immer häufiger kaufen Investoren Projekte, die noch nicht einmal in Bau ist“, sagt Eichinger. Für solche Projekte („forward funding“) gäbe es klare Zeitpläne: Stellt der Immobilienentwickler nicht rechtzeitig fertig, drohen ihm Pönalen. Eines der zahlreichen kurzfristig erlassenen „Covid-Gesetze“ ermöglicht den ersatzlosen Entfall solcher Pönalen, was Eichinger als „problematisch“ bezeichnet: „Hier wurde mit unklaren Regelungen in bestehende Verträge eingegriffen.“ Die Auslegung solcher Bestimmungen werde letztlich durch die Gerichte erfolgen, sofern die Parteien nicht einvernehmliche Lösungen finden, die wirtschaftlich für beide Seiten tragfähig sind.

Für Fälle „höherer Gewalt“ gäbe es in vielen Verträgen Regelungen, wonach etwa die Zeitverzögerung in den Bereich des Käufers falle, die Mehrkosten jedoch vom Entwickler getragen würden. Da die Baustellen aber nicht behördlich geschlossen wurden, liege im Ergebnis kein Fall höherer Gewalt vor, sagt Eichinger.

Wie das Überleben eines Betriebs sichergestellt werden kann

Spannend ist die Frage, ob Wirtschaftstreibenden als Folge der Betriebsschließung eine Entschädigung nach dem Epidemiegesetz zusteht.

Wie kann das wirtschaftliche Überleben eines Unternehmens in der Coronakrise sichergestellt werden? Damit beschäftigt sich Johannes Wolfgruber von der Linzer Kanzlei Hasch und Partner: „Die Unternehmen, die sich an uns wenden, wollen für die Zukunft vorbereitet sein.“

Gemeinsam mit dem Unternehmer schaue man sich die aktuelle Situation des Betriebes an und analysiere, in welchen Bereichen Engpässe drohen könnten. „Die Betriebe werden etwa bei der Liquiditätsplanung, bei Finanzierungskonzepten und Rückzahlungsvereinbarungen unterstützt“, sagt Wolfgruber.

Bild: Martin Dörsch

Für den Fall, dass ein Zahlungsausfall unmittelbar bevorstehe, müssten Verhandlungen mit Kunden, Lieferanten sowie Banken geführt werden. „Wenn es aus eigener Kraft nicht mehr geht, muss das Unternehmen von dritter Seite, etwa durch die Gesellschafter oder von Banken, gestützt werden.“ Aber auch alternative Möglichkeiten wie Crowdfunding seien denkbar.

Ein zweiter großer Themenblock sind mögliche Ersatzansprüche von Wirtschaftstreibenden, deren Betriebe geschlossen wurden. Nach dem Epidemiegesetz sind Entschädigungen vorgesehen, das Covid-19-Maßnahmengesetz habe diese Regelung aber verdrängt. „Die Bestimmung könnte verfassungswidrig sein“, sagt Wolfgruber. Unternehmern empfiehlt er, einen Antrag auf Entschädigung nach dem Epidemiegesetz zu stellen und einen zu erwartenden negativen Bescheid im Instanzenzug bis zum Verfassungsgerichtshof (VfGH) zu bekämpfen.

Der Antrag sei binnen sechs Wochen ab Ende der behördlichen Schließung zu stellen. Der Schritt sei aber auch mit Risiken verbunden: „Auch wenn eine Verfassungswidrigkeit festgestellt wird, ist nicht sicher, dass mir nach dem Epidemiegesetz eine Entschädigung zusteht.“ Zu prüfen sei auch, ob man aufgrund der Bedingungen einer Betriebsunterbrechungsversicherung nicht zur Antragstellung verpflichtet sein könnte.

Videotools: Darauf muss man achten

Soll ein Gespräch aufgezeichnet werden, müssen die Teilnehmer zustimmen. Denkbar sind außerdem Verstöße gegen Urheberrecht und Betriebsgeheimnis.

Viele Menschen arbeiten in der Coronakrise von zu Hause aus, Lehrveranstaltungen werden elektronisch abgehalten. Vielfach werden dafür Kommunikationskanäle wie Microsoft Teams, Skype oder Zoom benutzt. „Aus Sicht des Datenschutzrechts spricht nichts gegen die Verwendung, wenn ein paar Dinge beachtet werden“, sagt Peter Burgstaller, Anwalt in der Linzer Kanzlei HBP.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die meisten dieser Produkte würden der Datenschutzgrundverordnung unterliegen, die Daten würden in der EU gespeichert. Bei Videokonferenzen müsse man aber aufpassen, ob Bilder und Dokumente, die ins Bild geraten, von anderen gesehen werden dürfen: Hier seien Verstöße gegen Urheberrecht oder Betriebsgeheimnisse denkbar. Zudem sei es wichtig, die Zustimmung der Teilnehmer einzuholen, bevor ein Gespräch aufgezeichnet wird.

Wenn der Arbeitgeber erklärt, zu welchem Zweck diese Systeme eingeführt werden, und eine Garantie abgibt, dass diese nicht zur Überwachung der Mitarbeiter verwendet werden, sei auch keine zusätzliche Betriebsvereinbarung zwischen Unternehmer und Betriebsrat notwendig. Sinnvoll sei, dass der Arbeitgeber eine Richtlinie erarbeite, so Burgstaller: Darin sollte festgehalten werden, worauf der Organisator einer Sitzung zu achten hat, etwa, dass die Teilnehmer die Kameras ausschalten müssen.

„Der Vertrag muss erfüllt werden“

Wer jetzt einen neuen Vertrag schließt, sollte eine ,Covid-Klausel’ aufnehmen.

Was passiert mit meinen Kunden- und Lieferantenverträgen im Fall einer Pandemie? „Covid-19 bzw. die dagegen gesetzten staatlichen Maßnahmen stellen in der Regel einen Fall von sogenannter ,höherer Gewalt’ dar“, sagen Fabian Hanz und Sebastian Hütter, Rechtsanwälte bei SCWP.

Fabian Hanz Bild: SCWP

Sebastian Hütter Bild: SCWP

„Manche Unternehmen glauben, dass Verträge im Fall von höherer Gewalt nicht mehr gelten. Das ist in den meisten Fällen aber nicht der Fall“, sagt Hanz. Möglich sei aber, dass im Fall von höherer Gewalt die Folgen von Nichterfüllung oder verzögerter Erfüllung gemildert werden: Daher müsste zuerst überprüft werden, ob der Vertrag eine einschlägige Klausel enthalte. Sei dies nicht der Fall, kämen die gesetzlichen Regeln des AGBG über den Verzug zur Anwendung, sagt Hütter: Kann ein Unternehmen nicht liefern, etwa weil die Betriebsstätte nicht betreten werden darf, handle es sich um einen Schuldnerverzug. Kann ein Unternehmer eine Leistung nicht annehmen, liege ein Gläubigerverzug vor.

Fehlt es an Verschulden, was bei einer Epidemie meistens der Fall sein wird, wird der Unternehmer nicht schadenersatzpflichtig. Der Vertrag müsse aber erfüllt werden: So kann der Vertragspartner beim Schuldnerverzug auf der Erfüllung des Vertrags bestehen oder nach Verstreichen einer angemessenen Nachfrist von diesem zurücktreten. Ist der Gläubiger in Verzug, müsse er die Ware nicht annehmen, schulde aber den Kaufpreis.

Verträge, die neu geschlossen werden, sollten eine eigene Covid-Klausel enthalten, die etwa im Fall einer zweiten Welle schützt.

Am Bau ist noch vieles unklar

Gesundheitsmaßnahmen: Wer kommt für die Mehrkosten auf?

Richtiges Verhalten auf dem Bau – hier ist vieles unklar, wie Walter Löbl von der Linzer Kanzlei GLTP sagt: „Gemäß der Bauarbeiterschutzverordnung kann der Dienstgeber das Tragen von Masken per Weisung anordnen. In einer Verordnung zum Covid-Maßnahmengesetz ist aber vorgesehen, dass diese nur nach Vereinbarung zwischen Dienstgeber und -nehmer zu tragen sind. Derartige Unsicherheiten erschweren die nötige Anpassung von Sicherheits- und Gesundheitsplänen.“ Hier seien die Baustellenkoordinatoren gefordert.

Viele Fragen gäbe es auch dazu, wer die Kosten für verschärfte Schutzmaßnahmen trage: „Damit beispielsweise ein Estrichleger die Abstandsregeln von einem Meter im Auto garantieren kann, muss er mit mehreren Kleinbussen zur Baustelle fahren, er braucht mehrere Fahrer und mehr Sprit.“

Walter Löbl Bild: GLTP/Wolf

Wer für die Mehrkosten aufkommt, hänge insbesondere davon ab, ob ein Werkvertrag ausschließlich auf der Grundlage des ABGB geschlossen wurde oder ob diesem die Werkvertragsnorm „ÖNorm B2110“ zugrunde liegt. Bei einem Vertrag nach ABGB müsste der Bauunternehmer aufkommen, im Anwendungsbereich der ÖNorm B2110 könnten die Kosten gegenüber dem Auftraggeber geltend gemacht werden.

Muss die Miete gezahlt werden?

Fraglich ist, ob die geforderte gänzliche Schließung vorliegt.

Schuldet ein Mieter den Mietzins und Betriebskosten, wenn sein Betrieb aufgrund des Covid-19-Maßnahmengesetzes nicht betreten werden darf? „Rechtsprechung dazu fehlt“, sagt Mario Höller-Prantner von der Kanzlei Prof. Haslinger.

Mario Höller-Prantner (Prof. Haslinger)

Wenn es keine Regelungen dazu im Mietvertrag gibt, komme §1104 ABGB zur Anwendung: Diesem zufolge werde kein Miet- oder Pachtzins geschuldet, wenn der Gegenstand während einer Seuche gar nicht benutzt werden kann. Hier sei aber Skepsis angebracht, ob wirklich die geforderte gänzliche Schließung vorliege, oder ob nur ein Mietzinsminderungsanspruch gegeben ist, sagt Höller-Prantner: Er führt etwa Betriebe an, die einen Onlinevertrieb oder einen Abhol-Service betreiben. Außerdem sei unklar, ob §1104 ABGB berücksichtige, dass der Mieter staatliche Hilfe erhält. Wenn die Parteien sich nicht einigen, bestehe die Möglichkeit von Stundungen, bis eine Entscheidung des Höchstgerichts vorliege. Höller-Prantner rät zudem, binnen sechs Wochen nach Aufhebung der Schließung einen Antrag auf Ersatz des Verdienstentgangs nach dem Epidemiegesetz zu stellen – diese Bestimmung wurde zwar durch das Covid-19-Maßnahmengesetz außer Kraft gesetzt, dieses könnte aber verfassungswidrig sein.

„Käufer werden vorsichtiger werden“

Ruhe vor dem Sturm - ab dem Sommer könnte eine Insolvenzwelle drohen.

Den Fortbestand des Unternehmens sichern , eine drohende Insolvenz abwenden, Stundungsvereinbarungen mit Gläubigern treffen und prüfen, welche der staatlichen Fördermaßnahmen für ein Unternehmen in Frage kommt: „In der aktuellen Situation stellen sich diverse Fragen im Zusammenhang mit Maßnahmen, die das Überleben eines gefährdeten Unternehmens sichern“, sagt Beate Anzinger, Partnerin in der Linzer Kanzlei Wildmoser/Koch.

Beate Anzinger (Wildmoser/Koch)

Die große Insolvenzwelle sei bisher ausgeblieben, es könnte sich dabei aber um die Ruhe vor dem Sturm handeln, sagt Anzinger: „Grund ist, dass ein Unternehmen im Fall einer nach dem 1. März eingetretenen Überschuldung bis Ende Juni nicht verpflichtet ist, einen Insolvenzantrag zu stellen.“ Sobald die Fristen ablaufen, könnte es verstärkt zu Notverkäufen und Übernahmen kommen, um Insolvenzen zu vermeiden.



Anzinger rechnet damit, dass Investoren künftig insgesamt vorsichtiger werden und einen potentiellen Übernahmekandidaten intensiv auf mögliche Corona-Folgen prüfen werden. Die sogenannte Due-Diligence-Prüfung, bei der ein Unternehmen vor einem Firmenkauf auf wirtschaftliche, finanzielle, steuerliche und rechtliche Verhältnisse untersucht wird, werde sich verschärfen. Auch die Kaufpreismodelle, bisher eher Verkäufer-freundlich gestaltet, würden sich insofern verändern, dass der Verkäufer das Risiko künftig bis zum Closing des Vertrags trägt.

Artikel von Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft e.prechtl@nachrichten.at