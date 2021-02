Teils lange Warteschlangen vor Geschäften in der Plus City

Besonderer Andrang herrschte bei Modeketten, die mit hohen Rabatten wieder Kunden anlocken wollten, wie mehrere APA-Lokalaugenscheine ergaben. Viele andere Händler warteten noch auf zahlreiche Kundschaft. Friseure meldeten einen guten Andrang in Städten und aufgrund geringerer Corona-Testkapazitäten deutlich weniger Kundentermine am Land.

Schon mit Öffnung der Geschäfte um 9.30 Uhr in Oberösterreichs größtem Einkaufszentrum Plus City in Pasching (Bezirk Linz- Land) stauten sich am Montag die Autos bei der Einfahrt in die Tiefgarage. In der Shoppingmall hatten sich eine halbe Stunde später vor allem vor Textilketten lange Warteschlangen gebildet. Teilweise bis zu 100 Personen standen vor den Eingängen, ergab ein Rundgang. Die Kunden - wegen der Semesterferien viele junge Leute - verhielten sich jedoch diszipliniert, trugen FFP2-Masken und beachteten die Abstandsregeln. Auffällig war die erhöhte Präsenz der Polizei.

Bildergalerie: Keine Massen, aber teils lange Warteschlangen am ersten Einkaufstag

Totalabverkauf lockte viele Kunden an

Ruhiger ging es dagegen auf der Linzer Landstraße in der oberösterreichischen Landeshauptstadt zu. Einzig vor der Filiale einer Bekleidungskette, die wegen Insolvenz den Totalabverkauf eingeläutet hat, wartete bereits um 9.20 Uhr eine kleine Menschentraube auf Einlass. Auch später bildete sich dort immer wieder eine kurze Warteschlange.

Zum Anstehen war es auch vor der Filiale eines Mobilfunkanbieters, eines Kaffeegeschäftes, einem Schuhladen und vor einer kleinen Bäckerei gekommen. Vor einem Handarbeitsgeschäft warteten ebenfalls drei Kundinnen geduldig, drinnen war wegen der 20-Quadratmeter-Regel pro Kunde nur eine Klientin erlaubt. Eine Verkäuferin beriet aber an der offenen Tür. Auch wenn der Abstand von zwei Metern nicht überall eingehalten wurde, oft war dies auch nicht möglich, war im Allgemeinen der Einkauf aber von Rücksicht und Verständnis für die Maßnahmen geprägt.

Video: OÖN-Lokalaugenschein in der Linzer Innenstadt

"Überstürzte Lockerung"

Nicht alle halten die Öffnungen für den richtigen Schritt. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner sieht die Lockerungen angesichts hoher Infektions- und der niedrigen Impfzahlen als "großes Risiko". Auch die in Bayern regierende CSU kritisiert die Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen in Österreich. "Österreich und Tschechien gefährden mit ihrer unverantwortlichen Öffnungspolitik unsere Erfolge in Deutschland", kritisierte CSU-Generalsekretär Markus Blume in der "Bild am Sonntag". Zuvor hatte bereits Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor einer "überstürzten Lockerung" in Österreich gewarnt.

Die Regeln

Die heimischen Handelsvertreter verweisen auf "strenge Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen". Im Handel müssen Kunden und Mitarbeiter mit Kundenkontakt eine FFP2-Maske tragen und im Kundenbereich gilt ein Mindestabstand von 2 Metern. Körpernahe Dienstleister und Gesundheitsdienstleister mit Kundenkontakt sind verpflichtet, spätestens alle sieben Tage einen negativen Coronatest vorzuweisen. Fehlt der Test, müssen die Beschäftigten anstatt eines Mund-Nasen-Schutzes eine FFP2-Maske tragen. Für den Besuch von Friseuren & Co ist ein negativer Coronatest notwendig, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Es gelten nur die Ergebnisse von offiziellen PCR- oder Antigen-Tests, Selbsttests inklusive Schultests sind laut Gesundheitsministerium nicht gültig. Für Gesundheitsdienstleistungen sind keine Zutrittstests notwendig.

Im Handel gilt ab heute eine Beschränkung von 20 Quadratmetern anstatt 10 Quadratmetern pro Kunde, bei körpernahen Dienstleistungen sind 10 Quadratmeter pro Kunde vorgeschrieben. Überraschend hatte am Freitag das Gesundheitsministerium erklärt, dass die 20-Quadratmeter-Regel ab Montag auch für Supermärkte und Geschäfte des täglichen Bedarfs gilt, die auch während des Lockdowns offen hatten. Zeitlich sind die Öffnungszeiten nach wie vor auf 19 Uhr beschränkt.

Frisöre am Land: Viele Absagen

Der Bundesinnungsmeister der Friseure in der Wirtschaftskammer, Wolfgang Eder, ortet bei den Coronatests ein Stadt-Land-Gefälle: Kollegen aus ländlichen Gebieten hätten ihm von Absagen durch Kunden berichtet, weil diese keinen Test vorweisen konnten. Am Land, wo es weniger Testmöglichkeiten gebe, hätten ihm Kollege berichtet, dass bis zu 60, 80 Prozent der Kunden abgesagt hätten, weil sie keinen Test machen konnten oder wollten. Für eine richtige Beurteilung der Lage sei es aber noch viel zu früh. Der Innungsmeister erwartet, dass die ersten zwei Wochen insgesamt gut verlaufen werden - wohl wegen dem Nachholbedarf vieler Kundinnen und Kunden. Es gebe aber immer auch Menschen, die die Vorschriften nicht mittragen, gab er zu bedenken. Daher müsse man sehen, wie sich die Kundenfrequenz weiter entwickle.

Video: Handel öffnet mit Rabattschlacht

