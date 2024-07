"Technische Probleme" auf der Website: Holpriger Start für den Handwerkerbonus

Das berichten mehrere Leser den OÖNachrichten. "Ich habe es seit 8 Uhr in der Früh sicher zehn Mal versucht und bin kein einziges Mal durchgekommen", sagt Bruno Latzelsperger aus Sierning. Bei der Hotline im Callcenter werde er im Kreis geschickt. "Meine Erwartungshaltung in öffentliche IT-Lösungen ist generell nicht die größte, aber das finde ich zum Kopfschütteln", sagt Latzelsperger.

Auf der Internetseite handwerkwerbonus.gv.at werden die Verzögerungen bei der Antragseinbringung bestätigt. "Aktuell kommt es wegen der hohen Nachfrage zu technischen Problemen", heißt es dort. Und weiter: "Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut. Wir bitten um Entschuldigung!"

Für die Abwicklung des Handwerkerbonus ist die Buchhaltungsagentur des Bundes (BHAG) im Auftrag des Arbeits- und Wirtschaftsministeriums zuständig. Von dort heißt es auf Anfrage der OÖN: "Ja, es kommt zu Problemen, weil der Andrang so groß ist." Man arbeite aber mit dem Bundesrechenzentrum bereits intensiv an einer Lösung, um die technischen Voraussetzungen im Laufe des Tages "wieder in den Griff" zu bekommen. "Manche Anträge gehen durch, andere aber nicht", sagt ein Mitarbeiter der BHAG.

Bis zu 2000 Euro rückerstattet

Wie berichtet, ist der Handwerkerbonus in Österreich Teil des 2,2 Milliarden Euro umfassenden Wohnbaupakets der Regierung. Er soll ein finanzieller Anreiz für Handwerksleistungen im privaten Wohn- und Lebensbereich sein. Bereits von 2014 bis 2017 gab es den Bonus. Für 2024 und 2025 stehen 300 Millionen Euro bereit.

Gefördert wird für den Zeitraum von 1. März 2024 (rückwirkend) bis 31. Dezember 2025. 20 Prozent der Arbeitskosten bis zu einer Förderhöhe von 2000 Euro (2025: 1500 Euro) werden rückerstattet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner