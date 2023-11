Technikvorstand Helmut Kaufmann wird neuer Amag-Chef

Der Braunauer Aluminiumkonzern Amag hat einen neuen Vorstandschef: Helmut Kaufmann, 60 Jahre alt und Technikvorstand, übernimmt mit 1. Jänner zusätzlich den Chefposten. Sein Vertrag läuft bis Ende 2026.

Kaufmann folgt Gerald Mayer, der, wie berichtet , neuer Finanzvorstand im Linzer Stahl- und Technologiekonzern voestalpine wird. Kaufmann hat an der Montanuni Leoben studiert und startete seine berufliche Karriere in der Amag F&E als Forschungsassistent, Projektleiter und Leiter der Guss-Entwicklungsabteilung. Nach Stationen bei UBE Europe und ARC in Ranshofen wurde er 2007 Technikvorstand in der Amag. Kaufmann sprach heute in einer Aussendung davon, die Bedeutung von Innovation und Nachhaltigkeit weiter ausbauen zu wollen und den technologischen Wandel hin zu CO2-neutraler Produktion zu ermöglichen.

Der Posten des Finanzvorstands wurde per 1. Jänner besetzt: Hier übernimmt die Juristin, Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin Claudia Trampitsch, seit 2015 Leiterin des Konzernrechnungswesens und seit 2018 auch kaufmännische Geschäftsführerin der Amag Metal GmbH.

Zum Amag-Vorstand zählt zudem Vertriebsvorstand Victor Breguncci.

