TCG Unitech meldet 882 Mitarbeiter beim AMS-Frühwarnsystem an

Von vorweihnachtlicher Idylle kann bei TCG Unitech keine Rede sein. Wie vergangene Woche berichtet, gibt es beim Autozulieferer aus Kirchdorf an der Krems Streit um Löhne und Gehälter. Der Plan des Managements: Statt kollektivvertraglichen Lohn- und Gehaltserhöhungen von 4,8 Prozent in der Metallindustrie soll es Einzelvereinbarungen und Änderungskündigungen geben. In der Praxis bedeutet das: Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter sollen gleich bleiben.