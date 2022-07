Hoch hinaus will die Holzindustrie in Oberösterreich. Damit ist nicht nur der Wunsch nach einem "richtigen" Holzhochhaus nach skandinavischem Vorbild gemeint. "Wir können 20 bis 30 Stockwerke hoch bauen", sagt Unternehmer Rudolf Ortner. Er sitzt in der Fachvertretung der Holzindustrie in der Wirtschaftskammer OÖ und hält gerne Plädoyers für den "Tausendsassa Holz". Denn hier seien nicht nur die Preise stabil, auch der Nachschub sei gesichert.