Tann Gruppe gehört nun reichstem Indonesier

Am späten Mittwochabend verkündete der österreichische Kartonkonzern Mayr-Melnhof den Deal. Die Tann Gruppe in Traun bekommt sechs Jahre nach der Übernahme wieder einen neuen Eigentümer. Der Spezialist für "Tipping Paper" – das ist das Papier, das Zigarettenfilter umgibt – geht, wie in einem Teil der Donnerstagsausgabe berichtet, an die indonesische Evergreen Hill Enterprise.